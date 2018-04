Corea: vertici di aprile e maggio. Mons. Hee-joong (presidente vescovi) al Sir, “possano aprire una storia di pace”

Igino Kim Hee-jung

“Spero che questi due incontri storici possano aprire una storia di pace non solo per la penisola coreana, ma anche per tutta l’area asiatica. E possano anche essere una pietra miliare per la pace nel mondo”. Questo l’auspicio espresso da mons. Kim Hee-joong, arcivescovo di Gwangju e presidente dei vescovi coreani, in un’intervista al Sir rilasciata alla vigilia del summit inter-coreano del 27 aprile e del Summit tra Corea del Nord e Stati Uniti che si terrà in maggio. “La nostra speranza – aggiunge il vescovo – è che possa cessare una storia di conflitto e contrasto che è durata 70 anni ed ha diviso un Paese, dove il suo popolo ha un’unica lingua, appartiene ad una sola cultura, condivide una storia comune da oltre 2.000 anni. Se noi abbandoniamo la speranza della pace, questa speranza non potrà mai essere realizzata, perché la speranza termina se viene abbandonata, ma non per fallimento”. I due vertici di aprile e maggio sono stati anticipati da un annuncio fatto nei giorni scorsi dal leader nordcoreano Kim Jong-un. “Siamo in una nuova fase della storia”, ha detto: “La Corea del Nord non effettuerà più test nucleari e missilistici”. “Le parole di Kim Jong-un sullo stop ai testi nucleari sono un gesto significativo per la pace della penisola coreana”, commenta il presidente dei vescovi e spiega: “Le sue parole sono ‘legge’ nella Corea del Nord. Alcuni hanno dubbi sul suo annuncio, però io voglio crederci. Penso che Kim Jong-un voglia avere la prerogativa di ogni iniziativa in questa fase”. Cioè, “lo stop ai test nucleari” in Corea del Nord “non dipende dal controllo degli Stati Uniti, ma da una sua personale decisione”. Il vescovo dice che Papa Francesco è al corrente di tutti i nuovi sviluppi ed ha sempre assicurato la sua preghiera e il suo aiuto. E riguardo al ruolo del nunzio apostolico, aggiunge: “Spero che possa visitare la Corea del Nord in un futuro prossimo”.