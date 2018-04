25 Aprile: Casellati, “significato ancora straordinariamente attuale perché è la festa di tutti gli italiani”

(Foto: AFP/SIR)

“Il significato del 25 Aprile è ancora straordinariamente attuale perché il 25 Aprile è la festa di tutti gli italiani. È una data che ha restituito la libertà al nostro Paese e ha avviato quel processo di democrazia, di sviluppo che ancora oggi costituisce la base della nostra Italia”. Lo afferma il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in una videointervista pubblicata sul canale YouTube del Senato in occasione del 25 Aprile, giorno nel quale si ricorda il 73° anniversario della Liberazione. Per Casellati, il 25 Aprile “è anche una giornata del ricordo per tutti quelli che hanno sacrificato la loro vita per la libertà, per quelli che hanno subito prevaricazioni e torture e anche per quelli che se la sono cavata e hanno festeggiato questa giornata come una giornata che non sarà più eguale alle altre giornate”.

Ricordando anche le vicende famigliari legate al 25 Aprile 1945, quando il padre fu liberato, la presidente del Senato sottolinea che “tutte le storie, tutte le vicende che hanno animato questo periodo, sono vicende che devono restare un patrimonio comune della memoria. Un patrimonio che noi dobbiamo trasmettere agli altri, perché questo periodo non vada dimenticato, perché non si debbano ripetere gli orrori del nazifascismo”. Per Casellati, si ritiene che “la democrazia sia un bene ormai consolidato. In realtà questi principi ogni giorno devono essere coltivati ed arricchiti perché la memoria di questo resti sempre impressa in noi e anche nelle nuove generazioni”.