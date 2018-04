Ue: Bruxelles, conferenza “Andare incontro al futuro: la sfida della rivoluzione digitale”

(Bruxelles) “Andare incontro al futuro: la sfida della rivoluzione digitale”: è il titolo della conferenza che si terrà mercoledì 25 aprile al Parlamento europeo, sede di Bruxelles. “Il completamento del mercato unico digitale potrebbe contribuire all’economia dell’Unione europea con 415 miliardi di euro in più ogni anno e creare nuove opportunità e posti di lavoro”, spiegano i promotori. “Le nuove tecnologie sono un elemento importante per lo sviluppo delle imprese e dell’innovazione, ma alcuni Paesi potrebbero non essere nelle condizioni di sfruttarle al meglio a causa del divario digitale tra gli Stati membri”. Domani esperti, legislatori, parti interessate si incontreranno per la conferenza organizzata congiuntamente dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea “per offrire uno spazio di confronto sulle sfide e sulle opportunità dell’economia digitale”. Tra gli argomenti in agenda vi sarà la capacità dell’Ue di promuovere in concreto l’innovazione, di sviluppare un’economia dei dati e di approfittare delle tecnologie dell’informazione di nuova generazione come “l’internet delle cose” (dall’inglese Internet of Things – IoT), cloud computing, big data e analisi dei dati.

“I cittadini europei che utilizzano regolarmente internet per cercare informazioni sono l’80% e quello che leggono le notizie online sono il 70% : come assicurare la loro fiducia e sicurezza?”. I gruppi di lavoro saranno incentrati sui seguenti argomenti: investire in connettività e infrastrutture dell’economia basata sui dati; innovazione nell’era digitale basata su un migliore accesso, utilizzo e riutilizzo dei dati; vantaggi, sfide e opportunità per i cittadini che utilizzano i servizi digitali; un mercato unico digitale per le imprese Ue per operazioni transfrontaliere in un contesto equo senza ostacoli. La conferenza inizierà alle ore 14.30 e potrà seguita in diretta sul sito www.europarl.europa.eu.