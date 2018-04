Sovrano Ordine di Malta: 2 e 3 maggio elezione del nuovo Gran Maestro

Mercoledì 2 e giovedì 3 maggio si svolgerà il Consiglio Compito di Stato del Sovrano Ordine di Malta che procederà all’elezione di un Gran Maestro (l’80° dalla sua fondazione oltre 900 anni fa), o di un Luogotenente di Gran Maestro. L’elezione avviene a un anno di distanza (Roma, 29 aprile 2017) dalla nomina di fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, alla carica di Luogotenente di Gran Maestro, giunto a fine mandato. Il Luogotenente di Gran Maestro rimane in carica per un anno. Secondo quanto si legge in una informativa del Sovrano Ordine di Malta, “il Consiglio Compito di Stato elegge il Gran Maestro (a vita) o il Luogotenente del Gran Maestro. L’elezione avrà luogo a Roma nella Villa Magistrale, una delle sedi istituzionali del Sovrano Ordine di Malta, che gode del diritto di extraterritorialità, garantito dalla Repubblica italiana”. Il numero degli elettori è pari a 57 e, per la prima volta nella storia dell’Ordine di Malta, quest’anno partecipano due donne presidenti di cui una asiatica. Per poter diventare Gran Maestro il candidato deve anche avere i requisiti nobiliari previsti dall’Ordine per i Cavalieri d’Onore e Devozione. Attualmente, si legge nell’informativa, i candidati eleggibili sono 12. La persona, eletta all’incarico di Gran Maestro o di Luogotenente di Gran Maestro, deve dichiarare immediatamente di accettare o rifiutare la carica (articolo 191 del Codice dell’Ordine). Subito dopo l’elezione, la persona eletta comunica il risultato al Papa tramite lettera. Qualora vi fosse un’elezione il 2 maggio, il mattino dopo il Gran Maestro eletto o il Luogotenente di Gran Maestro eletto presterà giuramento in una sessione solenne del Consiglio Compito di Stato alla presenza del Delegato speciale del Papa, l’arcivescovo Giovanni Angelo Becciu. Qualora l’elezione dovesse avvenire il 3 maggio, il giuramento si svolgerà nel pomeriggio dello stesso giorno. Primo impegno ufficiale del Gran Maestro (o del Luogotenente del Gran Maestro) sarà il 60° pellegrinaggio internazionale dell’Ordine a Lourdes, tra il 4 e l’8 maggio.