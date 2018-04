Legame di coppia: Pro Civitate Christiana, dal 28 aprile il 40° seminario “L’amore, travolgente utopia della vita”

Si terrà alla Cittadella di Assisi, da sabato 28 aprile a martedì 1° maggio, il 40° seminario promosso dalla Pro Civitate Christiana e rivolto a coniugi, fidanzati, operatori sociali e pastorali. Il seminario si propone di indagare i cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni nel tessuto sociale delle relazioni in generale, e del legame di coppia in particolare. “L’amore, travolgente utopia della vita… le travi della nostra casa sono i cedri (Ct 1,17)” il tema scelto per l’appuntamento. “Con il 40° seminario ci affacciamo alla sponda di un mare aperto e non certamente tranquillo, ma non perdiamo la fiducia di poter dialogare anche con i naviganti che si allontanano dalle rotte più tradizionali e intraprendono quelle inedite, spesso cariche di interrogativi e forse anche di turbamenti d’animo”, affermano i coordinatori Gianna Galiano e la coppia Clorinda Delli Paoli-Piergiorgio Bitelli. Inoltre, sottolineano gli organizzatori, “il titolo che proponiamo non vuole essere un inno all’ottimismo ingenuo, quasi un sogno da novelli don Chisciotte, ma una determinazione a prendere sul serio il grande tema dell’amore che probabilmente è travolgente, appassionante e resistente, come le travi dei cedri, profetizzati dal Cantico dei Cantici, qualora riesca a connettersi con l’utopia della vita”. E sul tema: “L’amore, travolgente utopia della vita”, domenica 29 aprile, si terrà la lectio magistralis del teologo Vito Mancuso. Info: http://www.cittadella.org/seminario-coppia-2018