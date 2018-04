Gioco d’azzardo: Pavia, Auser e Comune insieme per arginare il fenomeno fra gli anziani. Partito un sondaggio rivolto agli over 65

È partito l’accordo tra Comune di Pavia, Auser e altre dieci associazioni del territorio per distribuire questionari sull’azzardo tra gli ultra 65enni. L’obiettivo è mappare le abitudini degli anziani, individuarne il disagio, segnare in rosso quella linea sottilissima che trasforma chi gioca alle slot o al Gratta & Vinci in giocatore patologico. Un progetto che vede la collaborazione dell’Osservatorio di Pavia e che coinvolge un gruppo di associazioni radicate nel territorio di Pavia. Il questionario, distribuito a un campione di over 65, servirà per conoscerne la percezione dei rischi legati all’azzardo, per sondarne le abitudini, per capire come trascorrono il tempo libero.

Il questionario sarà anonimo, sottolinea Elena Borrone, direttrice di Auser, che aggiunge: “Si vuole capire se chi si avvicina all’azzardo lo fa per solitudine e se è consapevole del rischio di trasformarsi in giocatore patologico. Sono tanti coloro che, disperati, ci contattano per chiedere aiuto perché rimasti senza denaro e senza famiglia”.

“I questionari saranno diffusi in tutti i quartieri ed entro fine giugno saranno pronti i risultati – fa sapere Ludovica Cassetta, dell’Osservatorio -. Lo scopo è mappare la conoscenza del fenomeno per limitarlo, capire come gli anziani trascorrano il tempo, come si approcciano all’azzardo e quante persone conoscono che giocano sistematicamente. Per avere un quadro completo chiederemo età, situazione familiare ed economica”.