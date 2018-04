Festa della Liberazione: Milano, il 25 aprile con le persone senza dimora. Merenda musicale con Exodus-Sos Stazione Centrale e Progetto Arca

(Milano) Festeggiare la Liberazione a fianco delle persone emarginate. La proposta viene dalla Fondazione Exodus di Milano che dà appuntamento mercoledì 25 aprile in Stazione Centrale nel sottopassaggio fra via Tonale e via Pergolesi. Sos Stazione Centrale della Fondazione Exodus, in collaborazione con Fondazione Progetto Arca, organizzano un pomeriggio di festa (dalle ore 14 alle ore 17) dedicato – spiegano – “alle persone senza dimora che abitano lo scalo ferroviario di Milano, in compagnia dei volontari e degli operatori che quotidianamente si impegnano in attività di ascolto, aiuto e assistenza”. La festa “è aperta a tutti coloro che desiderano partecipare”. Una “merenda a base di dolci, tramezzini, stuzzichini e varie golosità farà da cornice all’esibizione della Bar Boon Band, gruppo musicale formato dai senzatetto della Centrale, e di numerosi altri artisti e musicisti di strada”.