Europa: Tajani (presidente Parlamento) incontra il card. Bassetti, “è stato un dialogo proficuo”

(dall’inviata a Bruxelles) “È stato un dialogo proficuo”. Così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha commentato l’incontro bilaterale che questa mattina a Bruxelles ha avuto con il presidente della Cei, il card. Gualtiero Bassetti, e alcuni vescovi italiani. Rivolgendosi ai giornalisti, a margine dell’incontro, Tajani ha evidenziato che “abbiamo affrontato i problemi che riguardano il futuro dell’Europa, i rapporti tra le istituzioni europee e le religioni”. Inoltre, “abbiamo affrontato tutte le questioni che riguardano l’azione sociale che svolge la Chiesa cattolica non soltanto in Italia ma anche in Europa”. “Abbiamo anche parlato della persecuzione dei cristiani nel mondo”, ha aggiunto il presidente del Parlamento europeo ribadendo quanto scritto in un recente documento dell’Europarlamento: “Si tratta di un vero e proprio genocidio”. Secondo Tajani, “l’omicidio della giovane pakistana, arsa viva dal fidanzato perché non si voleva convertire, è l’ennesima prova dell’intolleranza e della violenza che subiscono ingiustamente i cristiani nel mondo”. “Noi – ha proseguito – dobbiamo alzare la nostra voce perché la libertà religiosa non è un fatto privato, ma ognuno deve poter dire di fronte a tutti che crede in Dio. Questo vale per i cristiani e per tutti coloro che hanno un fede”.