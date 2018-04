Diocesi: Monreale, oggi pomeriggio un convegno sul “lavoro che vogliamo”

Oggi pomeriggio, alle ore 16, nella fabbrica Orosopa, presso la Zona industriale (Via G. Galilei, 15) di Carini, si terrà il convegno “Il lavoro che vogliamo – libero, creativo, partecipativo e solidale”. L’appuntamento, organizzato dall’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Monreale, riprende le conclusioni della 48ª Settimana sociale dei cattolici italiani, dello scorso ottobre a Cagliari: il lavoro come vocazione, opportunità, valore, fondamento di comunità e promotore di legalità. Ne discuteranno Roberto Lagalla, assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale, Aldo Schiavello, direttore del Dipartimento Giurisprudenza dell’Università di Palermo (Unipa), Fabrizio Escheri, presidente dell’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Palermo, Alessandro Bellavista, direttore del Dipartimento Scienze politiche e relazioni internazionali-Unipa, e Mimmo Milazzo, segretario regionale della Cisl.

Il convegno, che vede la partecipazione anche della Consulta per le aggregazioni laicali di Monreale e l’Azione cattolica diocesana, vuole rimettere a tema il fatto che “il paradigma del lavoro come ‘impiego’ si sta esaurendo con una progressiva perdita dei diritti lavorativi e sociali, in un contesto di perdurante crisi economica che coinvolge fasce sempre più ampie della popolazione. È forte la necessità che quel modello di ‘lavoro degno’ affermato dal magistero sociale della Chiesa e dalla Costituzione italiana trovi un’effettiva attuazione nel rispetto e nella promozione della dignità della persona umana”. Per questo le parti in dialogo proprio all’interno di una fabbrica vedono la presenza di mons. Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale, Giovy Monteleone, sindaco di Carini, Marcello Trapani, presidente del Coordinamento imprenditori area Carini, e Alessandro Albanese, presidente regionale Confindustria. Le conclusioni sono affidate al padre gesuita Francesco Occhetta, redattore de “La Civiltà Cattolica”, membro del Comitato Scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici italiani.