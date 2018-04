Diocesi: Gaeta, il 5 maggio l’incontro “Sovvenire alle necessità della Chiesa”

Sabato 5 maggio, dalle ore 16, alle ore 18, presso la chiesa di San Biagio a Marina di Minturno (Via Simonelli 9), si terrà un incontro formativo aperto a tutti sul tema “Sovvenire alle necessità della Chiesa. 8×1000, sostentamento del clero e altri strumenti”, un momento di riflessione e formazione agli strumenti dell’8×1000 alla Chiesa cattolica, il funzionamento del sostentamento del clero e altri mezzi per il sostegno economico della Chiesa cattolica.

L’incontro si inserisce nel progetto “TuttixTutti” della Conferenza episcopale italiana che prevede una sensibilizzazione delle comunità cristiane sul tema dell’economia, della trasparenza e della buona amministrazione dei beni che la Chiesa utilizza per compiere la sua missione. Tra i punti affrontati nell’incontro: “Chiesa e Vaticano, le opportune distinzioni”; “Come si sostiene la Chiesa in Italia e con quali strumenti”; “La remunerazione del parroco e dei sacerdoti”; “8xmille, cos’è e come funziona”; “8xmille alla Chiesa Cattolica, come e quanto viene speso”; “L’importanza del sostegno alla Chiesa ed i sacerdoti”; “Come firmare per l’8Xmille o fare una erogazione liberale: i vantaggi fiscali”. Saranno presenti i membri del Consiglio pastorale e Consiglio per gli affari economici, le associazioni presenti in parrocchia (Azione Cattolica e Cellule parrocchiali), i vari gruppi di servizio (catechisti e Caritas); inoltre, sono stati invitati i genitori dei fanciulli della catechesi e le varie associazioni locali. L’ingresso libero e ai partecipanti saranno donati gadget e opuscoli informativi curati dal servizio nazionale per il Sovvenire.