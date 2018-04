Diocesi: Bologna, il 6 maggio la “Run for Mary”

Una manifestazione non competitiva con un percorso di circa 4 chilometri nel centro di Bologna per offrire un ulteriore momento di aggregazione nei giorni solenni della presenza della venerata Immagine della Madonna di San Luca, patrona della città. È questo il significato di “Run for Mary – La Madona la seppa senper tig”, evento a carattere sportivo che si svolgerà a Bologna domenica 6 maggio. La partenza è fissata per le 18.30 in piazza di Porta Ravegnana (sotto le due torri): giovani, anziani e famiglie potranno partecipare decidendo se percorrere i 4 chilometri di corsa o passeggiando. L’arrivo sarà nel cortile dell’arcivescovado, in via Del Monte dietro la chiesa di San Pietro, dove avrà luogo un momento di convivialità con i partecipanti. “La manifestazione – si legge in una nota – nasce dal desiderio dell’arcivescovo di coinvolgere il mondo sportivo durante la settimana in cui la Madonna di San Luca scende in città”. Per questo, “la Pastorale dello sport ha pensato di proporre un evento che potesse coinvolgere gli sportivi non in un avvenimento cultuale, ma prettamente sportivo, dai più giovani ai meno giovani, con la speranza che, nel tempo, tale manifestazione possa affermarsi fino a diventare un appuntamento tradizionale per la città nel già ricco programma di quella solenne settimana”. L’organizzazione operativa della manifestazione è stata affidata alla società sportiva “Corri con noi” e sono stati coinvolti Csi, Uisp, Aics e Us Acli.