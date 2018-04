Card. Bassetti a Bruxelles: “l’Europa si ritrovi comunità. Solo insieme possiamo affrontare i tantissimi problemi”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

(dall’inviata a Bruxelles) “Ci siamo confrontati su questa casa comune che dev’essere l’Europa. L’Europa non può essere soltanto un’aggregazione di Stati oppure qualche cosa che riguarda il mondo finanziario”. Lo ha affermato il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, incontrando i giornalisti a margine dell’incontro bilaterale che questa mattina a Bruxelles ha avuto con il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. “Dai padri fondatori – ha aggiunto – l’Europa è stata concepita come comunità”, una “parola che implica il concetto di persona, di insieme di famiglie, e anche di un cammino che si fa in maniera unitaria”. “Noi auguriamo veramente all’Europa di ritrovare sempre più questa sua vocazione iniziale, per potere fare fronte ai tantissimi problemi che sono all’orizzonte e che soltanto insieme possiamo affrontare”.