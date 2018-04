Alfie Evans: Tajani (Parlamento europeo), “la sua vita va tutelata in tutti i modi”

(dall’inviata a Bruxelles) “Dare un’altra possibilità ad Alfie, il bambino britannico al quale è stata staccata la spina”. È la necessità espressa dal presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, incontrando i giornalisti a margine dell’incontro bilaterale che questa mattina a Bruxelles ha avuto con il presidente della Cei, il card. Gualtiero Bassetti. “Forse si poteva tentare, senza accanimento terapeutico, di poterlo salvare in Italia, al Bambino Gesù”, ha osservato Tajani, che non ha fatto mancare “una parola di speranza per questo piccolo cittadino europeo, la cui vita credo si debba in tutti i modi tutelare”.