Alfie Evans: don Indelicato (diocesi Roma), “le tifoserie di Liverpool e Roma insieme per la ‘partita’ in difesa della vita”

Le due tifoserie di Roma e Liverpool “si uniscano nell’esprimere concretamente il loro sostegno” alla famiglia di Alfie Evans e “le siano vicine nella comune ‘partita’ in difesa della vita e della dignità di ogni essere umano”: è l’appello del direttore dell’Ufficio per il tempo libero, turismo e sport della diocesi di Roma, don Francesco Indelicato, rilasciato all’Ansa e pubblicato da Romasette.it, testata di informazione on line della diocesi di Roma. “Le rappresentanze sportive di queste due città vedono incrociarsi i loro destini non solo sul campo di calcio ma anche intorno alla drammatica vicenda del piccolo Alfie Evans”, aggiunge il sacerdote, in occasione della partita di Champions League, in programma questa sera, nella cittadina inglese, tra Liverpool Football Club e As Roma.