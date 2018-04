Adozione e affido: Forum famiglie, domani a Villa Borghese #Dònàti

Domani a Villa Borghese, a Roma, il Forum nazionale delle associazioni familiari organizza, dalle ore 14.45 presso la Tenda Meeting del Galoppatoio di Villa Borghese, a Roma, l’evento “#Dònàti: fatti un dono, dona una famiglia a chi non l’ha!” Un titolo-hashtag che ha due accenti non casuali: “Da una parte ci sono 140 milioni di bambini orfani abbandonati nel mondo e oltre 26mila minori fuori famiglia in Italia, di cui circa 15mila ancora non accolti in affido o adozione; dall’altra, sono stimate 5 milioni e 430mila coppie sposate senza figli nel nostro Paese: un binomio che parrebbe perfetto per incontrarsi e dar vita a tante nuove e meravigliose famiglie. Eppure, la ‘scintilla’ fa ancora fatica ad accendersi”, sottolinea il Forum in un comunicato.

“Occorre iniziare a raccontare storie differenti rispetto a quella che oggi vanno di moda sul tema dell’accoglienza dei bambini abbandonati. Adozione e affido non sono opzioni ‘di serie B’ per diventare mamma e papà. Anzi, sono una forma alta di genitorialità, che va fatta conoscere e rilanciata per contrastare l’inverno demografico che incombe su Italia ed Europa”, sottolinea il presidente del Forum, Gigi De Palo. “È l’ennesima occasione in cui le famiglie aiutano lo Stato gratuitamente – aggiunge De Palo – per questo, lo Stato dovrebbe investire su di loro”. In effetti, ricorda il Forum, “secondo un’elaborazione dati da Federconsumatori, se lo Stato spendesse ad esempio 50 milioni di euro per rendere gratuite 2mila adozioni, ricaverebbe poi 239 milioni di euro dai maggiori investimenti delle famiglie. Una scelta che vale e che conviene, dunque”. Ecco perché #Dònàti vuole essere una grande festa-testimonianza, dedicata ai bambini e alle coppie che racconteranno la bellezza dell’adozione e dell’affido familiare, “le opzioni migliori per ricevere in dono un figlio e donare a lui una famiglia”, aggiunge De Palo.

Cinque associazioni del Forum hanno co-promosso l’iniziativa: Associazione Amici dei Bambini, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Azione per Famiglie Nuove, Famiglie per l’Accoglienza e Progetto Famiglia. Con loro saranno presenti don Paolo Gentili, direttore dell’Ufficio nazionale della pastorale familiare della Cei, mons. Gianrico Ruzza, segretario generale del Vicariato di Roma, Filomena Albano, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, ed Ermenegilda Siniscalchi, capo dipartimento per le politiche della famiglia del Governo uscente.