Solidarietà: Milano, “Più siamo e più doniamo”, inaugurazione con l’arcivescovo Delpini e il sindaco Sala

L’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, saranno presenti lunedì 7 maggio all’inaugurazione di “Più siamo più doniamo”, l’iniziativa benefica del programma Milano Food City. L’evento si terrà in piazza XXV aprile a Milano. Quel giorno dalle 18 alle 22 e in orari e luoghi differenti in ognuno dei giorni della Milano Food City (7-13 maggio) i cittadini saranno invitati a pesarsi affinché le aziende partner del progetto possano donare il corrispettivo delle pesate collettive in generi alimentari a 4 realtà del terzo settore individuate dal Comune: Caritas Ambrosiana, Banco alimentare, Croce Rossa italiana, Pane quotidiano. Il direttore di Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti commenta: “Partecipiamo a questa manifestazione per portare le istanze della Milano che non ce la fa. Siamo convinti che solo unendo le due città, quella che sta vincendo la sfida della globalizzazione e quella che la sta subendo, si possa contribuire a uno sviluppo integrale, battendo il rancore e il senso di insicurezza. Dalla fine di Expo ad oggi i poveri nel mondo non sono affatto diminuiti, anzi è accaduto tutto il contrario, perché le ragioni che determinano la povertà sono rimaste immutate. Bisogna riconoscerlo e cambiare strada: il segnale può venire da Milano”.

Il sistema di aiuti alimentari di Caritas Ambrosiana, spiega una nota, “oggi è una realtà articolata, capace di recuperare in forme diverse 1.600 tonnellate all’anno di cibo buono che sarebbe destinato ad essere buttato (le cosiddette eccedenze) e ad offrirlo direttamente a 30mila persone in difficoltà all’interno di percorsi di emancipazione sociale”. Fanno parte di questo sistema il Refettorio Ambrosiano, la mensa solidale di piazza Greco, lanciata da Massimo Bottura e Davide Rampello in occasione di Milano Expo 2015; la rete degli Empori della solidarietà, una catena di sei mini market dove si acquista senza soldi, le botteghe della solidarietà e i magazzini e centri di diffusione degli aiuti alimentari, istituiti presso 300 parrocchie.