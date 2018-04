Quirinale: mandato esplorativo al presidente della Camera, verificherà una possibile intesa M5S-Pd

(Foto: Quirinale)

Il Capo dello Stato ha ricevuto questo pomeriggio al Quirinale il presidente della Camera, Roberto Fico, e gli ha affidato “il compito di verificare la possibilità di un’intesa di maggioranza parlamentare tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico”. Secondo il comunicato letto dal segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, Fico dovrà riferire a Sergio Mattarella entro la giornata di giovedì. E’ il secondo mandato esplorativo che il Capo dello Stato affida in vista della formazione del nuovo governo. In precedenza un analogo mandato, ma rivolto all’ambito dei rapporti tra centrodestra-M5S, era stato assegnato alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Il “punto fondamentale” – ha dichiarato Fico al termine dell’incontro, dopo aver ringraziato Mattarella per il “mandato esplorativo” – è che “bisogna partire dai temi e dai programmi nell’interesse del Paese”, indicando così il percorso che intende percorrere nel compiere la verifica di cui è stato incaricato.