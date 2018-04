Papa Francesco: a 16 nuovi sacerdoti, “non stancatevi di essere misericordiosi”. “Soltanto il servizio a Dio, per il bene del santo popolo di Dio”

“Per favore, non stancatevi di essere misericordiosi”. Lo ha detto il Papa, nell’omelia della messa celebrata ieri – Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni – nella basilica di San Pietro, nel corso della quale ha conferito l’ordinazione presbiterale a 16 diaconi, di cui 6 provenienti dal Collegio Diocesano Redemptoris Mater, 5 dal Pontificio Seminario Romano Maggiore, 4 dalla Famiglia dei Discepoli, 1 dall’Opera Don Orione. “Pensate ai vostri peccati, alle vostre miserie che Gesù perdona”, ha proseguito Francesco: “Siate misericordiosi”. “Con l’olio santo – ha proseguito seguendo nella sostanza l’omelia rituale prevista nell’edizione italiana del Pontificale Romano per l’Ordinazione, con alcune aggiunte personali – darete sollievo agli infermi. Celebrando i sacri riti e innalzando nelle varie ore del giorno la preghiera di lode e di supplica, vi farete voce del Popolo di Dio e dell’umanità intera”. “Consapevoli di essere stati scelti fra gli uomini e costituiti in loro favore per attendere alle cose di Dio, esercitate in letizia e carità sincera l’opera sacerdotale di Cristo, unicamente intenti a piacere a Dio e non a voi stessi o agli uomini, per altri interessi”. L’invito ai 16 nuovi sacerdoti: “Soltanto il servizio a Dio, per il bene del santo popolo fedele di Dio”. E ancora: “Abbiate sempre davanti agli occhi l’esempio del Buon Pastore, che non è venuto per essere servito, ma per servire e per cercare e salvare ciò che era perduto”.