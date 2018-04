Libro Papa: Wolton, “abbiamo riso molto”

“Ho riso molto con il Papa”. Lo ha rivelato ai giornalisti Dominique Wolton, autore con il Papa del libro “Dio è poeta. Un dialogo inedito sulla politica e la società”, in libreria da domani per Rizzoli. “Una delle caratteristiche di Papa Francesco è dare fiducia”, ha detto durante la presentazione del libro nella Sala Marconi della Radio Vaticana: “Mi ha dato fiducia, a me che sono agnostico, laico, non giornalista, non italiano, non prete, cattolico al 50 per cento”. Poi Wolton ha messo in evidenza il senso dell’umorismo del Papa, “che presenta la Chiesa, parla della Chiesa insistendo sulla gioia, sulla libertà, e non sulla responsabilità e colpevolezza, con un linguaggio molto semplice e naturale che viene compreso da tutto il mondo”. Secondo Wolton, “l’accento costante sulla gioia è molto raro nei Pontefici e nei prelati ecclesiastici, che di solito si identificano per una tristezza esasperante”.