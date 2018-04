Fuci: Reggio Calabria, il 3 maggio il congresso nazionale aperto dal card. Bassetti

Si svolgerà da giovedì 3 maggio a domenica 6, a Reggio Calabria, il 67° congresso nazionale della Federazione universitaria cattolica italiana (Fuci), dal titolo “RigenerAZIONE – Universitari confusi, connessi, innovativi”. Ad aprire l’iniziativa nell’Università Mediterranea sarà la prolusione del card. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana. Seguirà l’intervento di Dario Eugenio Nicoli, docente di Sociologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. La giornata di venerdì 4 maggio sarà, invece, dedicata a una tavola rotonda, in cui si confronteranno Franco Garelli, docente di Sociologia dei processi culturali e Sociologia della religione all’Università di Torino, Adriano Fabris, docente di Etica della comunicazione e di Filosofia morale all’Università di Pisa, e don Armando Matteo, docente di Teologia fondamentale alla Pontificia Università Urbaniana di Roma. Nel pomeriggio i ragazzi saranno impegnati nei gruppi di lavoro per riflettere insieme. Sabato 5 maggio e domenica 6, il momento conclusivo, quello dell’assemblea federale, che “vedrà coinvolti tutti i fucini a confrontarsi e lavorare per arricchire la proposta della Federazione”. “L’Università – afferma Gabriella Serra, presidente nazionale femminile della Federazione – non può che essere uno dei contesti significativi, non solo per interrogarsi sui giovani, ma essere anche una frontiera privilegiata della nuova evangelizzazione”. Gianmarco Mancini, presidente nazionale maschile, sottolinea invece come “la tematica del congresso si inserisce nel percorso verso il Sinodo dei vescovi sul tema ‘I giovani, la fede e il discernimento’”. “Gli universitari rappresentano una fetta di quei giovani, è un range più ristretto per poterci soffermare meglio su ciò che sentiamo più vicino a noi e alla Federazione. Vogliamo dire chi siamo e cosa significa avere il dono della fede in un mondo che ormai sembra poterne fare a meno”.