Diocesi: Milano, dal 25 aprile le Terrazze del duomo prolungano l’orario di apertura

Da mercoledì 25 aprile prenderà il via il prolungamento dell’orario di visita alle Terrazze del Duomo di Milano. Dal venerdì alla domenica, fino al 31 maggio, i visitatori potranno accedervi, con ascensore o scale, fino alle 20, piuttosto che fino alle 19, orario attualmente in vigore. L’ultima salita sarà così prevista alle 19.10. L’apertura prolungata delle Terrazze fino alle 20 riguarderà anche i giorni del 25 e 30 aprile e del 1° maggio. Resterà invece invariato negli altri giorni, dal lunedì al giovedì, l’orario di visita attuale, dalle 9 alle 19, con l’ultima salita alle 18.10 e il costo dei biglietti (a partire da € 13 / € 7 per la salita in ascensore e da € 9 / € 4,50 per la salita a piedi). La sperimentazione terminerà il 31 maggio, ma – segnala una nota – “potrebbe essere confermata anche per i mesi estivi e consentirà ai visitatori di poter ammirare la città di Milano da un punto di vista davvero unico fino a sera”.