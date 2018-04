Diocesi: Aversa, il 2 maggio in Seminario lettura della “Gaudete et exsultate”

“Gaudete et exsultate” al centro di un incontro ad Aversa. Il vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo, invita la comunità diocesana alla lettura dell’esortazione apostolica di Papa Francesco, “Gaudete et exsultate”, in programma per mercoledì 2 maggio, alle ore 18, nella sala Guitmondo del Seminario vescovile di Aversa. Nel documento, sottolinea una nota della diocesi di Aversa, “il Pontefice lancia un messaggio ‘nudo’, essenziale, che indica ciò che conta, il significato stesso della vita cristiana, che è, nei termini di sant’Ignazio di Loyola, ‘cercare e trovare Dio in tutte le cose’. ‘Non aver paura’ della ‘santità della porta accanto’. ‘Per un cristiano non è possibile pensare alla propria missione sulla terra senza concepirla come un cammino di santità’, scrive il Papa”. Il testo sarà presentato da don Armando Nugnes, docente presso la Pontificia Facoltà teologica dell’Italia meridionale e l’Issr di Aversa.

Il convegno, promosso dall’Ufficio per il laicato e dalla Consulta dei laici in collaborazione con l’Istituto di scienze religiose, l’Ufficio di pastorale familiare e l’Ufficio per l’insegnamento della religione cattolica, è rivolto agli aderenti di tutte le associazioni laiche del territorio, ai docenti di religione, ai genitori, ai formatori, a quanti a vario titolo sono interessati a sostenere nel territorio “iniziative volte diffondere il bene comune e la dignità dei valori umani”. Sono previsti gli interventi di don Sebastiano Sequino, direttore dell’Ufficio per il laicato, e di Maria Luisa Coppola, segretaria della Consulta dei laici.