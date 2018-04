Diocesi: Alba, per la nomina del nuovo vicario generale il vescovo Brunetti coinvolge sacerdoti, religiosi e laici

Per la nomina del nuovo vicario generale, il vescovo di Alba, mons. Marco Brunetti, ha deciso di percorrere la via delle consultazioni, coinvolgendo tutte le componenti della diocesi. L’annuncio è stato dato nel corso di una riunione con i vicari foranei delle otto vicarie albesi, il 20 aprile scorso. Mons. Brunetti ha comunicato l’invio di una lettera alla diocesi nella quale esprime “sincera stima e ammirazione per l’attuale vicario, mons. Giancarlo Gallo”, che si è dimostrato “un validissimo collaboratore, capace, sincero e discreto”. La decisione di sostituirlo, spiega il vescovo albese, “non deriva da una necessità ma da una logica di avvicendamento naturale, che dovrebbe caratterizzare tutti i ruoli e le responsabilità della Chiesa, come ci insegna papa Francesco”. Per l’individuazione del nuovo vicario generale, mons. Brunetti “invita a esprimere la loro opinione non soltanto tutti i sacerdoti e diaconi della diocesi, ma – si legge in una nota – anche i religiosi e i laici del consiglio pastorale diocesano in rappresentanza delle diverse parrocchie”. Con una precisazione: “non si tratta di una elezione ma di una consultazione, il cui esito non vincola in alcun modo il vescovo nella sua decisione finale, ma lo orienta”. Sempre nella riunione del 20 aprile, mons. Brunetti ha dato alcune indicazioni per mettere in pratica la lettera pastorale “Gesù cammina con noi”, “spingendo perché – prosegue la nota – si creino le commissioni pastorali in ogni vicaria, formando i laici laddove ce ne fosse bisogno; a incentivare le occasioni di fraternità e di spiritualità tra i sacerdoti; a prevedere un unico consiglio pastorale all’interno delle unità pastorali, accelerando sull’accorpamento delle parrocchie in uno stesso Comune; a spingere i laici perché diventino animatori e corresponsabili nelle unità pastorali con la creazione di équipe pastorali”.