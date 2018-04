Comunicazione: Università Pontificia Salesiana, il 27 e il 28 aprile due giorni di incontri e laboratori per un “giornalismo di pace”

Due giorni di incontri e conferenze, venerdì 27 e sabato 28 aprile, all’Università Pontificia Salesiana (Ups) di Roma, in occasione delle Giornate salesiane di comunicazione. Un’iniziativa di formazione che, traendo spunto dal messaggio del Papa per la 52ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali – “La verità vi farà liberi (Gv 8,32). Fake news e giornalismo di pace” – offrirà ai partecipanti confronti con esperti, approfondimenti, laboratori, momenti di incontro e di preghiera. L’iniziativa, originariamente pensata per i giovani Salesiani e le giovani Figlie di Maria Ausiliatrice, si è aperta negli ultimi anni ad altri gruppi della famiglia salesiana e ad altre realtà religiose e laicali. Il primo momento sarà la tavola rotonda in programma, venerdì 27 aprile, che vedrà la partecipazione di Marco Panero, docente presso la facoltà di Filosofia dell’Ups, e di Paola Springhetti, giornalista, docente di Giornalismo presso la facoltà di Scienze della Comunicazione sociale dell’Ups. Prevista una diretta streaming sul canale YouTube di quest’ultima facoltà, tra le 16 e le 17,30. Le sessioni parallele, guidate da esperti, aiuteranno i partecipanti a confrontarsi con diversi ambiti e temi in cui parole e gesti possono veicolare fake news o atteggiamenti di pace: “Guerre e fake news” (Fabio Pasqualetti); “Malainformazione: quale impatto per le scelte del cittadino?” (Vittorio Sammarco); “Educazione alla cittadinanza attiva” (Giovanni D’Andrea); “Cyberbullismo: come prevenire e come orientare” (Alessandro Ricci); “Pubblicità sociale e fundraising tra etica, informazione e social media” (Blasi Simonetta); “Rischi e potenzialità dell’uso di internet. Riflessioni e spunti nel contesto della formazione” (Massimo Vasale). Sabato 28 aprile saranno attivi i laboratori di media analisys (cinema, informazione e fake news, e fake news e giornalismo di pace) e i workshop (fumetto, vita social e computer graphic) per “imparare a essere comunicatori veri, autentici, affidabili”.