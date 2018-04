Benessere: Facoltà Teologica Sardegna, un corso estivo sulle spiritualità orientali

Un corso di formazione estiva dal titolo “Le promesse di benessere delle spiritualità orientali. Strumenti per discernere” sarà organizzato dalla Facoltà Teologica della Sardegna, dal 9 al 14 luglio. Un’iniziativa che nasce in risposta alla “generale e diffusa esigenza di salute e benessere in cui giocano un ruolo di grande rilevanza le varie forme di spiritualità di matrice orientale, che propongono itinerari olistici di guarigione e riequilibrio psicosomatico”. L’iniziativa propone di fornire conoscenze teoriche e pratiche dei differenti aspetti di questo “poliedrico universo spirituale” e gli strumenti per “orientarsi e discernere come articolare la risposta che il Vangelo offre alle istanze attuali”. I destinatari di questa proposta formativa sono sacerdoti, studenti di teologia e tutti i laici impegnati nell’attività pastorale. Il corso si svolgerà secondo la modalità dello stage residenziale e si terrà nel Centro di spiritualità “Nostra Signora del Rimedio”, a Donigala Fenughedu, nei pressi di Oristano. La struttura offre l’alloggio e gli spazi per le attività accademiche. Oltre alle lezioni teoriche e pratiche, saranno proposte alcune escursioni nel territorio oristanese. A coordinare l’iniziativa sarà padre Davide Magni, direttore dei corsi della Scuola di meditazione dei gesuiti in Sardegna.