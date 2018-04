Azione cattolica: a Roma 600 responsabili in rappresentanza delle presidenze diocesane. Tema: “Un popolo per tutti”

“Un popolo per tutti” è il titolo del Convegno delle presidenze diocesane di Azione cattolica che si terrà nei giorni 27-29 aprile a Roma, presso la Domus Pacis (via di Torre Rossa 94). “Quasi 600 delegati provenienti dalle diocesi d’Italia, in rappresentanza di un’associazione che attraverso più di trecentomila iscritti è presente in oltre 7mila parrocchie”, spiega un comunicato. “La scelta del tema ‘popolo’ – sotteso ai quattro ‘principi’ enunciati da Francesco nel IV capitolo dell’esortazione Evangelii gaudium e approfondito in questo appuntamento soprattutto dal punto di vista teologico e pastorale – è l’occasione per lasciarsi interrogare dalle parole che Papa Bergoglio ha rivolto alle Ac del mondo, incontrandole il 27 aprile 2017”: “L’Ac non può stare lontano dal popolo, ma viene dal popolo e deve stare in mezzo al popolo. Dovete popolarizzare di più l’Azione cattolica. Non è una questione d’immagine ma di veridicità e di carisma”.

L’Azione cattolica spiega: “Mentre rancore e demagogia parlano alla pancia del Paese e crescono difficoltà e divisioni”, l’associazione “prosegue la sua azione missionaria, consapevole che l’essere Chiesa popolare significhi essere Chiesa di tutti, stare in mezzo al popolo, condividerne la quotidianità, come lo stesso Papa Francesco ha sottolineato ricevendo in udienza pochi giorni fa il presidente nazionale dell’Ac Matteo Truffelli e l’assistente generale mons. Gualtiero Sigismondi. Esiste una teologia del popolo a partire dal popolo, da vivere nell’oggi di ciascuno, nella preghiera, nella pratica delle opere di misericordia”.

Sabato 28 aprile mattina la Celebrazione eucaristica sarà presieduta da mons. Angelo De Donatis cui seguiranno gli interventi di don Cesare Pagazzi e Luigi Alici dedicati alla categoria del popolo nella teologia di Francesco. Nel pomeriggio, in tre diversi luoghi si terranno tre miniconvegni legati ad aspetti salienti della popolarità: la religiosità popolare (relatore mons. Gualtiero Sigismondi), la parrocchia popolare (relatore don Antonio Mastantuono), l’Ac popolare (relatrice Pina De Simone). Domenica 28 aprile, a fine mattinata, le conclusioni del presidente Matteo Truffelli su i lavori del convegno. Venerdì 27 aprile, alle ore 17, prima dell’inizio dei lavori del convegno, presso la sala Wall Street della Domus Pacis, Enrico Giovannini presenta il volume Le stelle non hanno paura di sembrare lucciole di Sandro Calvani, Editrice Ave.