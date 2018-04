Alfie Evans: dopo sospensione dell’interruzione dei trattamenti trattative in corso

“Siamo grati che il nostro avvocato Mr Diamond sia stato in grado di interrompere temporaneamente l’esecuzione”: la notizia arriva ancora da uno degli amministratori del profilo Facebook dell'”Armata di Alfie”: l’interruzione dei trattamenti che tengono in vita Alfie Evans doveva avvenire oggi alle 12, ora inglese, ma è stata rimandata. Si legge ancora: “Ci sono trattative in questo momento e chiediamo urgentemente le vostre preghiere perché Dio ci indichi la via per porre fine a questo incubo, in un modo che vada bene per tutti e permetta ad Alfie di partire”. Ai tantissimi sostenitori che non cessano di postare parole di incoraggiamento inviano un “grazie” per il sostegno e la richiesta: “Restate vicino a noi!”.