Unitalsi: Lentini, festa e formazione domani per 300 giovani all’evento “Vivere a colori”

Domani, domenica 22 aprile, dalle 9, nei giardini di Villa Giorgia, a Lentini si terrà la manifestazione “Vivere a Colori”, promossa dalla sezione dell’Unitalsi della Sicilia Orientale. Sono oltre 300 i giovani, in arrivo dalla 19 sottosezioni siciliane, che vivranno una giornata di formazione, ma anche di fraternità e di divertimento. Sarà uno dei tre appuntamenti di preparazione al pellegrinaggio a Lourdes che si terrà il 16 agosto e che vedrà protagonisti i ragazzi e le ragazze dell’isola. “Sono veramente soddisfatta – afferma Rosita Di Stefano, presidente della sottosezione dell’Unitalsi di Lentini – non solo del grande sostegno di tutti i nostri referenti giovani, ma anche della mobilitazione dei volontari della nostra sottosezione e della risposta di tante associazioni amiche che non ci hanno fatto mancare il loro sostegno, come Agesci, Masci, Croce Rossa Italiana”. L’appuntamento è per le 10 con l’accoglienza dei ragazzi che verranno suddivisi in 12 squadre che avranno 12 colori differenti: si affronteranno in una vera e propria gara di abilità in diverse prove. Alle 12, poi, l’ex cattedrale di Lentini sarà la meta di una marcia all’insegna del colore per “vivere con gioia e speranza”. La giornata proseguirà con la Messa e nel pomeriggio con una “pacifica invasione della città che avrà come quartiere generale la centralissima piazza Umberto”, dove si concluderà l’iniziativa con uno spettacolo di cabaret tenuto dal duo “Diar-rea”.