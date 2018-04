Sondaggi: Ipsos per Corriere della Sera, “la popolarità di Salvini supera quella di Di Maio”

Matteo Salvini supera Luigi Di Maio. Il consenso del laeder della Lega è rimasto stabile rispetto a un mese fa (44 %), mentre la popolarità del candidato premier del Movimento 5 Stelle scende fino dal 49%, incassato a fine marzo, al 43%. Lo scrive Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos Italia, presentando l’ultimo sondaggio dell’istituto pubblicato sul Corriere della Sera. Secondo le intenzioni di voto elaborate da Ipsos, l’ultimo giro di consultazioni avrebbe penalizzato il Movimento 5 Stelle. Continua a crescere, invece, il consenso della Lega. Per l’istituto di Nando Pagoncelli, i pentastellati sarebbero in perdita dello 0,6% rispetto a fine marzo, quando la loro forza era stimata al 33,9%. La Lega invece avrebbe raggiunto il 19,5% dal 19,2% assegnatogli nella scorsa rilevazione. Il Partito di Salvini sarebbe sempre più dominante nel centrodestra dove Forza Italia continua a perdere consensi: dal 13,1% al 12,9%. Pd in lieve ripresa, passando dal 18,8% al 19,5%.