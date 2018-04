Siria: la Fontana Maggiore di Perugia in rosso per i martiri del Medio Oriente. Mons. Giulietti (ausiliare), “sintesi della cultura cristiana”

Per due notti si tinge di rosso con un gioco di luci la Fontana Maggiore di Perugia in memoria dei martiri e delle popolazioni del Medio Oriente, in particolare della Siria. Nella serata di venerdì 20 attorno alla Fontana Maggiore, in piazza IV Novembre, si sono ritrovate numerose persone per recitare insieme il Rosario e pregare per la pace. Un appuntamento che di solito si svolge il 20 di ogni mese nella basilica minore di San Costanzo, dove il Comitato Nazarat organizza una preghiera con la presenza di un testimone diretto proveniente dalle aree di conflitto. A guidare la recita del Rosario attorno alla Fontana Maggiore è stato il vescovo ausiliare, mons. Paolo Giulietti. Un momento che si ripeterà anche stanotte. “Da 740 anni il monumento-simbolo di Perugia, l’opera scultorea di Giovanni e Nicola Pisano realizzata nel 1278 – ha commentato mons. Giulietti al termine della preghiera –, rappresenta la sintesi della cultura cristiana, perché raccoglie in sé tante vicende legate al mondo biblico, a quello classico e alla vita quotidiana dell’età medioevale. In un certo senso interpreta lo spirito della nostra città e questa sera è illuminata di rosso, rendendosi anche interprete di un’attenzione che Perugia ha sempre avuto verso il Medio Oriente nell’ospitare molti studenti che frequentano l’Università per Stranieri”. L’evento ha aperto la due-giorni dal titolo: “Il dramma dei cristiani in Medio Oriente – Testimoni dalla Siria”, che culminerà con una conferenza oggi, alle 17, nella cattedrale di San Lorenzo. Interverranno l’arcivescovo card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, Alessandro Monteduro, direttore di Aiuto alla Chiesa che Soffre, Gian Micalessin, giornalista inviato di guerra, Ayman Haddad, siriano, docente di Lingua e cultura araba, e padre Giuseppe Battistelli commissario di Terra Santa per l’Umbria dei Frati minori.