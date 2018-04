Redentoristi: India, conclusa l’Assemblea generale e la visita del governo dell’Ordine a Nuova Delhi

È durata cinque giorni la prima delle quattro visite straordinarie del governo generale dei Redentoristi in India. È cominciata il 16 aprile a Navinta Retreat House, a Nuova Delhi, ed è terminata ieri. Erano presenti 45 partecipanti della Provincia di Bangalore, della Provincia di Liguori e della vice-provincia della Majella, assieme al consultore generale padre Sebastian e al coordinatore della conferenza Asia Oceania, padre Ben Ma. Durante la visita entrambi i religiosi hanno presentato le decisioni del Capitolo generale. Al centro del confronto poi il piano apostolico e di ristrutturazione del Capitolo generale, temi affrontati prima in piccoli gruppi e poi nel forum comune. La visita si è conclusa con una celebrazione eucaristica. Un’occasione importante per “cogliere lo stato attuale della missione e la visione del Capitolo generale”.