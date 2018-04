Papa Francesco: ai giovani di Cuba, “costruite la Chiesa e la patria di oggi e di domani”

foto SIR/Marco Calvarese

“Vi invito ad andare sempre avanti: guardate avanti, amate la vostra terra, amate Gesù e che la Vergine vi custodisca. Coraggio!”. Lo dice Papa Francesco nel suo videomessaggio rivolto ai giovani cubani, in occasione della riunione dei responsabili della Pastorale giovanile di Cuba, a L’Avana, in vista delle prossime Giornate della Gioventù di Panama e di Santiago. L’auspicio è “che non siano lo scopo dello sforzo che state facendo, ma che andiate oltre, che possiate scoprire che è una opportunità per approfondire i processi della fede di ognuno e continuare a costruire la Chiesa cubana di oggi e di domani, la Patria cubana di oggi e di domani – afferma Francesco -; consapevoli di non essere da soli e che costruiamo solo a partire dalla comunità alla quale apparteniamo, concreta, dove impegniamo la nostra vita e alimentiamo la nostra vocazione”. Il Papa, dopo aver sollecitato i ragazzi e le ragazze cubani all’amore per la loro terra e per la loro Chiesa, chiede a loro di avere coraggio e di impegnarsi nel concreto di ogni giorno. “Vi incoraggio a innamorarvi di Gesù e ad avere un impegno sempre più concreto al servizio della Chiesa in questa Cuba concreta di oggi, senza paura di ascoltare la chiamata di Dio nelle situazioni che vi si presentano tutti i giorni. Buoni patrioti, amate la vostra terra, amate la vostra patria! Siate generosi e aprite il vostro cuore al Signore!”.