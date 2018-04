Papa Francesco: ai fedeli di Bologna e Cesena, “fate risuonare nelle vostre comunità la chiamata alla santità”

“Vi incoraggio a far risuonare nelle vostre comunità la chiamata alla santità che riguarda ogni battezzato e ogni condizione di vita. Nella santità consiste la piena realizzazione di ogni aspirazione del cuore umano”. Lo ha detto, questa mattina, Papa Francesco, incontrando in piazza San Pietro i partecipanti ai pellegrinaggi delle diocesi di Bologna e di Cesena-Sarsina organizzati per ricambiare la sua visita del 1° ottobre 2017. Continuando a parlare della santità, il pontefice l’ha presentata come “un cammino che parte dal fonte battesimale e porta fino al Cielo, e si attua giorno per giorno accogliendo il Vangelo nella vita concreta”. “Con questo impegno e con questo slancio missionario, destinato a ridare nuovo impulso all’evangelizzazione delle vostre diocesi – ha aggiunto -, darete un seguito concreto alle esortazioni che vi ho rivolto nel corso della mia visita”. Infine, l’invito a non “stancarvi di cercare Dio e il suo Regno al di sopra di ogni cosa e di impegnarvi al servizio dei fratelli, sempre in stile di semplicità e di fraternità”.