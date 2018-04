Diocesi: Cremona, il 1° maggio mons. Napolioni celebrerà la messa all’impianto idrovoro del Consorzio di bonifica Navarolo

Per l’annuale celebrazione in occasione della Festa dei lavoratori, martedì 1° maggio il vescovo di Cremona, mons. Antonio Napolioni, alle 10 presiederà la messa presso l’impianto idrovoro del Consorzio di bonifica Navarolo, a San Matteo delle Chiaviche, nel comune di Viadana (Mn). “Per evidenziare il lavoro del Consorzio, oggi più che mai necessario e vitale per le comunità della zona e per ribadirne l’importanza per l’oculata gestione delle acque, mons. Napolioni – si legge in una nota della diocesi – accogliendo l’invito del Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica Navarolo, alle 9.30 visiterà gli impianti, prima della celebrazione eucaristica introdotta dal saluto del presidente del Consorzio, Guglielmo Belletti”.