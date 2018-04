Diocesi: Caltanissetta, domani la giornata dei ragazzi fra catechesi, festa e Messa col vescovo Russotto

Si svolgerà domani, domenica 22 aprile, la Giornata diocesana dei ragazzi, a Caltanissetta. Saranno coinvolti quelli impegnati nella preparazione della prima comunione, della Cresima e i ministranti, che verranno accolti da tutte le località della diocesi nelle parrocchie cittadine e nel Seminario per vivere assieme ai loro catechisti un incontro di riflessione spirituale. “La prima Comunione e la Cresima sono tappe fondamentali dell’itinerario di crescita interiore per centinaia di bambini e adolescenti che seguono nelle loro parrocchie il percorso di conoscenza e approfondimento del Catechismo – si legge in una nota della diocesi -, secondo gli orientamenti pastorali diocesani, che per gli anni 2014/2020 sono dedicati espressamente al tema dell’iniziazione cristiana”. Dopo la riflessione spirituale sul tema “Dammi un cuore che ascolta”, si svolgeranno momenti di animazione e poi il pellegrinaggio verso la cattedrale. Sul sagrato, in programma giochi di gruppo e, alle 16,30, la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, mons. Mario Russotto. “L’attenzione alla crescita spirituale delle giovani generazioni è da tempo una priorità dell’azione pastorale della diocesi nissena”.