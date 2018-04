A Sua Immagine: oggi e domani storie dedicate alla Giornata per la terra e alla Giornata di preghiera per le vocazioni

Sabato 21 e domenica 22 aprile nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, storico programma di informazione religiosa realizzato dalla Rai insieme alla Cei; firmano la trasmissione Laura Misiti e Gianni Epifani, alla conduzione Lorena Bianchetti.

“Marzia. In nome del popolo inquinato” è il titolo della puntata del sabato di “A Sua Immagine”. Alle ore 15.55 su Rai Uno, nello studio del programma si parlerà della Giornata per la terra raccontando la vicenda di Marzia, una mamma che ha perso il proprio bambino di 8 anni per tumore, esposto all’inquinamento ambientale nella “Terra dei fuochi”, un territorio paradigma della perdita di equilibrio tra ambiente e uomo. Accanto a Marzia troviamo anche don Maurizio Patriciello, parroco di Parco verde in Caivano in prima linea nella battaglia per i malati e il recupero del territorio. Nel corso della puntata la rubrica “Le ragioni della speranza”, dedicata al commento del Vangelo della domenica: don Marco Pozza sarà a Rimini, nella comunità di San Patrignano, dove da 40 anni i ragazzi caduti nella schiavitù delle dipendenze riescono a trovare la forza del riscatto Sarà possibile rivedere l’intera puntata in replica la domenica mattina su Rai Uno alle ore 6.00, così come sul sito Raiplay.

Domenica 22 aprile alle ore 10.30 in diretta su Rai Uno nello studio di “A Sua Immagine” si parlerà della Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Con la conduttrice Lorena Bianchetti ci sarà don Luigi Verdi, psicoterapeuta e fondatore della Fraternità di Romena e Chiara Gambino. Richiamando lo slogan biblico che ispira il cammino vocazionale della Chiesa Italiana, “Dammi un cuore che ascolta”, nel corso della trasmissione verranno presentate tante storie di testimonianza, tra interviste e servizi video.

E come di consueto, alle 10.55, linea alla Santa Messa: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa questa settimana in diretta su Rai Uno dalla Cattedrale di Perugia, per la regia tv di Gianni Epifani e il commento di Simona De Santis. Chiuderà poi la puntata di “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento del Regina Coeli di Papa Francesco, con un collegamento alle ore 12.00 con piazza San Pietro.