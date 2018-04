Vita consacrata: Noto, domani e domenica l’incontro regionale dell’Ordo Virginum sull’ideologia del gender

Una riflessione sull’affettività e sull’ideologia del gender sarà al centro dell’incontro regionale delle consacrate dell’Ordo Virginum in Sicilia. Si svolgerà a Noto domani, sabato 21 aprile, e domenica 22, nel santuario dedicato a Maria Scala del Paradiso. Anna Canzonieri, componente del gruppo di collegamento regionale siculo dell’Ordine, spiega che “l’argomento da approfondire e sul quale confrontarci è stato scelto su proposta delle sorelle che insegnano in scuole statali di ogni ordine e grado”. “Riflettere sull’affettività – aggiunge – e su quanto è determinato dalla diffusione della ideologia gender significa non solo far fronte ad alcune nuove emergenze con le quali è necessario misurarsi, ma innanzitutto impegnarsi a riscoprire la propria identità”. A trattare il tema nel corso del primo giorno di lavoro sarà don Stefano Modica. Il suo intervento ha per titolo “La Chiesa è donna. Teoria gender e vita consacrata”. Il secondo giorno sarà don Fortunato di Noto, delegato episcopale per l’Ordo Virginum della diocesi di Noto, a guidare la riflessione sul tema “Vestire gli ignudi (Mt 25, 36). Velare l’identità affettiva e sessuale della vergine consacrata”. Concluderà l’incontro regionale la celebrazione eucaristica domenicale presieduta da mons. Antonio Staglianò, vescovo di Noto.