Trattativa Stato-mafia: Libera, la sentenza è “una pagina di verità e giustizia su uno dei periodi più oscuri della nostra Repubblica”

“Dopo cinque anni finalmente si scrive una pagina di verità e giustizia su uno dei periodi più oscuri della nostra Repubblica. La sentenza conferma che la trattativa c’è stata, un risultato importante nell’accertamento di primo grado”. Così Libera – Associazioni, nomi e numeri Contro le mafie commenta la sentenza pronunciata oggi a Palermo dalla Corte d’Assise sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. “Il nostro pensiero – prosegue la nota – va ai tanti familiari delle vittime innocenti delle mafie consapevoli che la sentenza certamente non ripaga le loro ferite e il loro dolore”. Secondo Libera, “questa sentenza invita tutti a continuare ad impegnarci sempre di più con corresponsabilità e maggiore consapevolezza per liberare il nostro Paese dalle mafie e dalla corruzione. Libera si è costituita parte civile del processo e ha seguito tutte le udienze per stare vicino ai magistrati: non li abbiamo lasciati soli perché non si costruisce giustizia senza la ricerca della verità”.