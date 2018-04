Quirinale: Casellati alle 12 da Mattarella

(Foto: Quirinale)

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà alle 12 di oggi, venerdì 20 aprile, al Palazzo del Quirinale il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Lo comunica il Quirinale, in una nota diffusa poco fa. La Casellati riferirà al Capo dello Stato gli esiti delle due tornate di consultazioni svolte per dar seguito al “mandato esplorativo” con il quale doveva “verificare l’esistenza di una maggioranza parlamentare fra i partiti della coalizione di Centrodestra e il Movimento Cinque Stelle e di un’indicazione condivisa per il conferimento dell’incarico di Presidente del Consiglio”. Il mandato le era stato conferito da Mattarella nella mattinata di mercoledì 18 aprile ed aveva come scadenza la giornata odierna.