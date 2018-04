Prostituzione: Comunità Papa Giovanni XXIII, una corsa podistica a staffetta e un seminario per dire che “un’altra strada è possibile”

Una strada diversa, per restituire dignità alle ragazze vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale. Una corsa podistica a staffetta, che percorre le strade che ogni notte sono il teatro di questa grande violenza verso le donne. Un seminario per riflettere su questa violazione dei diritti umani. Sono le iniziative che promuove la Comunità papa Giovanni XXIII, dal 3 al 5 maggio, a Firenze, per dire no alla prstituzione. Giovedì 3 maggio, nell’auditorium di Sant’Apollonia Via San Gallo 25/a, il seminario “Un’altra strada è possibile”. Nella stessa giornata, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria a Novoli veglia di preghiera “Mandati a liberare dalle schiavitù: la tratta degli esseri umani interpella la nostra coscienza”, organizzata da arcidiocesi di Firenze, Centro diocesano Migrantes di Firenze, Azione Cattolica di Firenze, Comunità Papa Giovanni XXIII. Venerdì 4 e sabato 5 maggio terza edizione della staffetta podistica per la liberazione delle ragazze vittime di tratta. Partenza il 4 maggio a Firenze in piazza Dalmazia alle ore 18 e arrivo il 5 maggio a Viareggio in piazza Mazzini alle ore 18.