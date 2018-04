Politica: Swg, “stallo governativo genera impasse elettorale”

“Lo stallo governativo genera impasse elettorale”. È quanto si legge in “PoliticApp”, lo speciale di Swg “Raid sulla Siria”, pubblicato oggi. Oltre a fornire le reazioni all’attacco missilistico sulla Siria sferrato da Usa, Gran Bretagna e Francia sferrato all’alba di sabato 14 aprile, gli intervistati sono stati chiamati a pronunciarsi rispetto alle intenzioni di voto. Se si dovesse votare oggi, stando al campione di 2.000 soggetti maggiorenni coinvolti dal sondaggio, il 38,7% sceglierebbe una forza politica del centrodestra (Lega 23,2%; Forza Italia 10,4%; Fratelli d’Italia 4,4%; Noi con l’Italia – Udc 0,7%) in aumento dello 0,4% rispetto alla scorsa settimana. Il Movimento 5 Stelle otterrebbe il 33% dei consensi (+0,4% rispetto alla settimana scorsa), mentre la coalizione di centrosinistra il 21,9% (Partito Democratico 18,9%; Italia Europa Insieme 0,6%; Civica e Popolare con Lorenzin 0,4%; +Europa con Emma Bonino 2%), stessa percentuale registrata 7 giorni prima. Calano i consensi di Liberi e Uguali (dal 2,7% al 2,4%) e quelli di Potere al popolo (dal 2,7% al 2,5%) mentre crescono di 1 punto percentuale quelli che non si esprimono (dal 26,8% al 27,8%).