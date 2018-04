Papa Francesco: arrivato ad Alessano, in preghiera sulla tomba di don Tonino Bello

Il Papa è arrivato alle 8.46, in elicottero, ad Alessano, prima tappa della sua visita pastorale ad Alessano e Molfetta in occasione del 25° anniversario della morte di don Tonino Bello. L’areo con a bordo il Papa era decollato alle 7.35 dall’aeroporto di Ciampino, per atterrare cinquanta minuti dopo all’aeroporto militare di Galatina, in provincia di Lecce, uno scalo tecnico prima del decollo in elicottero per Alessano, città natale del vescovo di Molfetta. Atterrato nel parcheggio adiacente al cimitero di Alessano, Francesco è stato accolto da mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, e dal sindaco di Alessano, Francesca Torsello. Dopo la sosta in privato sulla tomba di don Tonino Bello, il Papa saluterà i suoi familiari e, sul piazzale antistante al cimitero, incontrerà i fedeli, prima di pronunciare il suo discorso, preceduto dal saluto del vescovo. Il decollo da Alessano alla volta di Molfetta, seconda tappa della visita pastorale, è previsto intorno alle 9.30.