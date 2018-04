Papa ad Alessano: “siete una finestra aperta”. “Ascoltare e riascoltare don Tonino”

“Siete una finestra aperta, da cui osservare tutte le povertà che incombono sulla storia”, ma siete soprattutto una finestra di speranza perché il Mediterraneo, storico bacino di civiltà, non sia mai un arco di guerra teso, ma un’arca di pace accogliente”. Sono le parole dedicate dal Papa ai 20mila fedeli che lo hanno accolto oggi ad Alessano, ai quali nel suo discorso ha ricordato che don Tonino Bello chiamava questa terra di frontiera “terra-finestra, perché dal Sud dell’Italia si spalanca ai tanti Sud del mondo, dove i più poveri sono sempre più numerosi mentre i ricchi diventano sempre più ricchi e sempre di meno”. “Don Tonino è uomo della sua terra, perché in questa terra è maturato il suo sacerdozio”, ha proseguito il Papa: “Qui è sbocciata la sua vocazione, che amava chiamare evocazione: evocazione di quanto follemente Dio predilige, ad una ad una, le nostre fragili vite; eco della sua voce d’amore che ci parla ogni giorno; chiamata ad andare sempre avanti, a sognare con audacia, a decentrare la propria esistenza per metterla al servizio; invito a fidarsi sempre di Dio, l’unico capace di trasformare la vita in una festa”. “Questa è la vocazione secondo don Tonino”, ha commentato Francesco: “Una chiamata a diventare non solo fedeli devoti, ma veri e propri innamorati del Signore, con l’ardore del sogno, lo slancio del dono, l’audacia di non fermarsi alle mezze misure. Perché quando il Signore incendia il cuore, non si può spegnere la speranza. Quando il Signore chiede un ‘sì’, non si può rispondere con un ‘forse’. Farà bene, non solo ai giovani, ma a tutti noi, a tutti quelli che cercano il senso della vita, ascoltare e riascoltare le parole di don Tonino”.