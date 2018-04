Neuroscienze: Bingaman (Fordham University), “con le pratiche contemplative acquietiamo stress e ansia”

“Possiamo letteralmente modificare in meglio il funzionamento e la connettività del cervello, attraverso pratiche contemplative-spirituali che rafforzano le regioni neurali associate alla salute e al benessere, mentre acquietiamo quelle associate a stress e ansia”. Lo ha detto oggi Kirk Bingaman, pastore presbiteriano, docente di Pastoral care and counseling alla Fordham University di New York, intervenendo a Padova al workshop “Conoscere se stessi. Identità e finalità del pastoral counseling”, organizzato dalla Facoltà teologica del Triveneto. L’insegnante ha presentato così “il potere della neuroplasticità”, che tratta della “capacità del cervello di modificare struttura e funzionamento”. “La neuroscienza contemplativa ci insegna che il modo fondamentale per calmare la regione dello stress nel cervello è la pratica contemplativa-meditativa regolare, se non quotidiana”. Una conclusione spiegata dal docente: “I neuroni che si attivano assieme iniziano a collegarsi con maggiore energia, cosicché, nella regolare pratica della preghiera contemplativa, noi rafforziamo i circuiti neurali associati a salute e benessere, acquietando i circuiti associati ad ansia e paura”. La conseguenza è benefica. “Una regolare pratica contemplativa-meditativa ripristina, allenandole, le vecchie abitudini della mente, sfruttando la plasticità dei collegamenti cerebrali, creandone di nuovi, rafforzandone di vecchi, e indebolendone altri, tra cui quelli associati alla vigilanza”. Le ricadute, secondo Bingaman, si avvertono anche nei rapporti sociali. “Con il tempo costruiamo una maggiore finestra di tolleranza; siamo più in grado di mantenere stabilità ed equilibrio di fronte ai fattori di stress che prima ci avrebbero destabilizzato – ha concluso -. Questo suggerisce che lo scopo della pratica contemplativa spirituale, diversamente da quanto suggeriscono alcuni, non è una fuga nell’auto-indulgenza o lontano dalla ‘vita vera’. Piuttosto, rafforza la nostra capacità di autocura e di prenderci cura dei nostri rapporti personali e professionali: sviluppiamo un maggiore impegno relazionale con la pienezza della vita”.