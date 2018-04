Guerra in Siria: Swg, il 73% degli italiani boccia nettamente la scelta di bombardare compiuta da Usa, Gran Bretagna e Francia

Il 73% degli italiani boccia nettamente la scelta di bombardare la Siria compiuta da Usa, Gran Bretagna e Francia sferrato all’alba di sabato 14 aprile. È quanto si legge in “PoliticApp”, lo speciale di Swg “Raid sulla Siria”, pubblicato oggi. Alla domanda se si è o meno d’accordo con la scelta effettuare un attacco missilistico sulla Siria gli intervistati – 1.000 soggetti maggiorenni – hanno risposto per il 46% “per niente” e per il 27% “poco”. “Molto” e “abbastanza” d’accordo sono risultati, rispettivamente, il 3% e il 13%. Inoltre, per la maggioranza degli intervistati il raid di sabato scorso è stato un errore di strategia e un’aggressione illecita. Infatti, per il 31% si è trattato di “un’aggressione a un Paese sovrano, una violazione del diritto internazionale” mentre il 23% sostiene che sia stato “un errore perché unirà la Siria sotto la leadership di Assad”. Secondo il 15% il bombardamento è stato “un atto giusto perché Assad ha usato le armi chimiche contro la popolazione” e per un altro 7% il raid è stato “un atto legittimo nel quadro multilaterale”. Quasi un intervistato su 4 (24%) non si è espresso. Rispetto alle sanzioni che gli Stati Uniti chiedono siano inflitte alla Russia “perché è stata complice nell’uso delle armi chimiche in Siria” la metà degli intervistati si dice contraria. Infatti il 32% sarebbe “poco” d’accordo con le sanzioni mentre il 18% sarebbe “per niente” d’accordo. “Molto” e “abbastanza” favorevoli si sono dichiarati rispettivamente il 6% e il 18%, mentre il 21% non si è espresso.