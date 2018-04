Giornata vocazioni 2018: a Perugia la celebrazione nazionale. Sabato 21 veglia e adorazione eucaristica. Domenica messa trasmessa su rai Uno

Quest’anno sarà Perugia la sede in cui la Chiesa italiana celebra, sabato 21 e domenica 22 aprile, la 55ª edizione della Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Lo slogan biblico scelto per questa 55ª Giornata è “Dammi un cuore che ascolta” (cfr. 1Re 3,9), “in stretta consonanza con la prospettiva del Sinodo dei vescovi in Vaticano del prossimo ottobre dedicato da Papa Francesco al tema: ‘I giovani, la fede e il discernimento vocazionale'”, sottolinea don Alessandro Scarda, sacerdote diocesano perugino e responsabile dell’Ufficio regionale per la Pastorale vocazionale della Ceu.

“Non è soltanto la comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve ad essere coinvolta in questo importante appuntamento – sottolinea don Alessandro Scarda, a proposito della due giorni del 21 e 22 aprile –, ma tutte le comunità diocesane dell’Umbria. Si tratta di un evento di grande rilievo per la nostra Chiesa umbra e in modo particolare per i giovani, cui il tema della vocazione è particolarmente consonante”.

Il programma di questa 55ª edizione è molto articolato, redatto in collaborazione con gli Uffici diocesani per la pastorale giovanile e universitaria. L’edizione perugina si aprirà sabato 21 aprile, alle ore 19.30, con la catechesi di mons. Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio, presso la chiesa del Gesù in piazza Matteotti. Al termine, i partecipanti si trasferiranno in processione aux flabeaux nella cattedrale di San Lorenzo dove, alle ore 21, il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, presiederà la veglia di preghiera e l’adorazione eucaristica. Quest’ultima proseguirà in silenzio fino alle ore 1 del 22 aprile e i fedeli che lo desiderano potranno accedere al Sacramento della riconciliazione. Infine, domenica 22 aprile, alle ore 11, nella cattedrale di San Lorenzo si terrà la solenne celebrazione eucaristica della 55ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, presieduta dal card. Bassetti, trasmessa in diretta su Rai Uno.