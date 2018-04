Germania: documento della Chiesa tedesca per la “crescita verde”. Tre direttrici etiche: bene comune, diritti umani e giustizia

Prende le mosse dall’invito di Papa Francesco nella Laudato si’ di “accettare una certa decrescita in alcune parti del mondo procurando risorse perché si possa crescere in modo sano in altre parti”, il documento presentato oggi a Monaco di Baviera da un gruppo di esperti della Conferenza episcopale tedesca dal titolo “Fuori dalla società della crescita? Un’analisi etico-sociale e una valutazione delle strategie di post-crescita”. Il testo “precisa” il concetto di “sviluppo sostenibile”, alla luce delle tre direttrici etiche di fondo, bene comune, diritti umani e giustizia, e il “paradigma della crescita” (come cresce l’economia, quali gli obiettivi e le varianti) per offrire alcuni “spunti di riflessione della critica alla crescita”, portata avanti dal “movimento della post-crescita”. Vengono quindi definite alcune “sfide della trasformazione socio-ecologica”, gli “ambiti d’azione” (clima, protezione della biodiversità, mobilità, consumi) e le implicazioni sociali di questa “modernizzazione ecologica”. Il testo offre indicazioni anche sui temi della “responsabilità comune ma differenziata per lo sviluppo sostenibile”, degli “indicatori” per misurarlo e le “innovazioni tecniche e sociali” da sostenere. L’ultimo capitolo riguarda la “spiritualità e responsabilità delle comunità religiose” perché c’è bisogno di “motivazioni che non si limitino alle argomentazioni razionali-cognitive del tema, ma coinvolgano anche le dimensioni affettivo-emozionali e spirituali dell’azione umana”.