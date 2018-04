Donne: Rossi (Spi-Cgil), “oggi assenti dalla rappresentanza politica”

“Oggi le donne sono assenti nella rappresentanza politica, non fisicamente ma nei contenuti. Se riusciamo a ricostruire questa relazione forse possiamo porre all’attenzione anche le politiche di genere”. Lo ha detto Lucia Rossi, segretario Spi-Cgil nazionale, durante il convegno “Una storia non finita – 1948/1968/2018”, organizzato oggi al Crowne Plaza di Padova dall’Auser e dal suo Osservatorio nazionale pari opportunità. Rossi ha ricordato anche il ruolo delle donne della Costituente anche nell’approvazione dell’articolo 11 della Costituzione in cui si afferma che l’Italia ripudia la guerra. “Al momento di votarlo si presero tutte per mano”, ha raccontato richiamando poi la stagione dei movimenti. “Molte di noi l’hanno vissuta e hanno costruito molto; anche le sconfitte sono da raccontare perché possono aiutare a costruire una relazione che ci porti a ragionare di diritti, sostanza della libertà. Non ricordiamo per nostalgia di ciò che abbiamo vissuto ma per reinventare in chiave moderna una nuova relazione tra donne”.