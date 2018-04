Donne: Camusso (Cgil), “il femminismo è una battaglia da fare insieme con gli uomini”

“Abbiamo visto che l’appello delle donne agli uomini non funziona: ne è un esempio la pessima campagna #metoo in Italia. Sono state indecenti le accuse ad Asia Argento, e ancor più che siano state messe in dubbio le parole di due donne perché gli accusati erano due carabinieri. Le donne non si fidano a raccontare, temono di non essere credute. Un pezzo di rivoluzione che dobbiamo fare è che la nostra parola sia riconosciuta come autorevole”. Lo ha Susanna Camuso, segretario generale Cgil, durante il convegno “Una storia non finita – 1948/1968/2018”, organizzato oggi al Crowne Plaza di Padova dall’Auser e dal suo Osservatorio nazionale pari opportunità. “Va affermato con più orgoglio – ha aggiunto – che il femminismo è stata una vera e propria rivoluzione, e pacifica. Ha cambiato i rapporti di forza tra i soggetti e ha chiuso una stagione in cui la disparità era scontata e connaturata. La rivoluzione femminista ha bisogno di essere ancora raccontata e riproposta”. Camusso è tornata a parlare della condizione della donna nel mondo del lavoro. “Le statistiche dicono che avere un figlio provoca ancora perdite di lavoro e di carriera. Ci sono più donne precarie e a part-time involontario che uomini”. Camusso ha approfondito poi la prospettiva alla sfida multiculturale. “Il futuro dei rapporti uomo-donna è un grande tema delle migrazioni. Crescono paure e insicurezza, ma il mio timore è che le donne, viste come vittime, siano di nuovo un modo per alimentare il razzismo, e peggio ancora per produrre arretramento sui diritti e sui principi. Per questo motivo – ha concluso -, il femminismo è una battaglia a doppia valenza, da fare insieme con gli uomini per provare a ricostruire un posto nel mondo che non passi attraverso subordinazione o il soggiogare gli altri, per la secolarizzazione e la liberazione di tutti”.