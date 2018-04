Diocesi: Torino, domani la città incontra la comunità di Taizè. Preghiere ecumeniche e iniziative solidali

Undici workshop nel centro di Torino dedicati a esperienze spirituali, artistiche, solidali. E poi una preghiera ecumenica con l’arcivescovo, mons. Cesare Nosiglia, e con alcuni rappresentanti delle chiese evangeliche e ortodosse. Si svolgeranno domani, sabato 21 aprile, le iniziative della Comunità di Taizè nel capoluogo piemontese. Protagonisti saranno i giovani in vista del prossimo Sinodo. A segnalare l’appuntamento è il settimanale diocesano “La Voce e il Tempo”. Il tema della giornata sarà “Servire nella Gioia”. Dopo la preghiera di apertura delle 12 a San Domenico, alla presenza dell’arcivescovo, seguirà, alle 14, l’incontro con i frères per ragazzi, giovani e adulti: i ragazzi dai 16 ai 22 anni al Cottolengo, i giovani (23-35 anni) sempre al Cottolengo e gli adulti (oltre i 35 anni) nella chiesa di San Francesco d’Assisi. Nel pomeriggio nel centro della città si svolgeranno inoltre undici iniziative che prevedono visite alle chiese, clown in corsia, dibattiti sulle migrazioni e momenti musicali e di spettacolo. Alle 21, in cattedrale, la preghiera ecumenica con i frères di Taizé insieme con l’arcivescovo Nosiglia, padre Lucian Rosu, parroco ortodosso romeno, ed Eugenia Ferreri, presidente della Commissione evangelica per l’ecumenismo.